Cristiano Malgioglio ha espresso la sua preoccupazione per il suo ex fidanzato in Turchia, colpita da un terremoto di magnitudo 7.5.

Cristiano Malgioglio ha confessato a Adnkronos il suo terrore per il suo ex fidanzato turco visto il terremoto che in queste ore ha colpito la Siria e la Turchia creando morte e devastazione. Il paroliere più famoso della tv ha raccontato di essere riuscito a parlare con il suo ex dopo numerosi tentativi e dopo averlo creduto morto.

“Ero terrorizzato perché non rispondeva al telefono, poi per fortuna mi ha richiamato su whatsapp e mi ha detto che lui e la sua famiglia stanno bene. Però mi ha anche raccontato che intorno a lui vede solo distruzione, palazzi crollati, macerie e gente che cerca di scavare anche a mani nude per cercare di recuperare i superstiti sotto le macerie”, ha confessato il cantante.

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio: l’ex fidanzato in Turchia

Cristiano Malgioglio ha espresso tutta la sua preoccupazione per il terremoto che ha colpito la Siria e la Turchia dopo aver temuto di aver perso il suo ex fidanzato, rimasto suo amico, che per fortuna sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

“Siamo stati assieme diversi anni e gli voglio molto bene mi ha detto che lui e la sua famiglia ora sono per strada al freddo e che hanno sentito un boato enorme. Intorno a lui vede solo morte e distruzione. È sotto choc e ancora gli gira la testa. Quello che ha passato è spaventoso, ha anche la nonna sulla sedia a rotelle. Per fortuna lui e la sua famiglia hanno una villetta perciò non si trovavano nei palazzi alti che sono crollati”, ha confessato il paroliere più famoso della tv, che aveva parlato del suo ex in numerose interviste tv.

