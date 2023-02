Il profilo ufficiale di Ballando con le Stelle ha pubblicato un video di Selvaggia Lucarelli ed è stato preso di mira dagli haters.

Un video condiviso dal canale ufficiale di Ballando con le Stelle ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Nel didascalia al video è scritto: “Ci sono cose che non si chiedono, ma una cosa possiamo dirla: è stata una stagione di Ballando Con Le Stelle sorprendente!”. Un utente ha commentato: “Si, sorprendentemente schifosa!”, mente un altro ha tuonato: “Sorprendentemente trash! Selvaggia l’unica a dire la verità perciò è stata maltrattata”.

Ballando con le Stelle: il video di Selvaggia Lucarelli

Il team di Ballando con le Stelle ha pubblicato un video dell’ultima stagione del talent show dove si sente dire alla giurata Selvaggia Lucarelli (protagonista di alcune liti con i suoi colleghi): “Che stagione è stata? Un inverno lungo, piovoso, con un tempo variabile e volubile. Un inverno rigido, un inverno”.

Il video non ha suscitato forse la reazione sperata da parte del team del talent, e infatti in moltissimi si sono scagliati contro il programma prendendo le difese della Lucarelli. “Ma quale sorprendente, è stata letteralmente PENOSA. Fatevene una ragione, delusione pura. E noi paghiamo per vedere persone che litigano, offendono e mancano di rispetto ai concorrenti”, ha tuonato un utente, a cui ha fatto eco un altro scrivendo: “Vergognoso, da non guardare più”. Selvaggia Lucarelli commenterà il video in questione?

