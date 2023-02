Chiara Ferragni ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata in un’intima intervista a Vanity Fair.

In occasione della sua intervista a Vanity Fair in compagnia di Antonella Veltri, presidente di D.i.Re (l’associazione contro la violenza sulle donne a cui ha deciso di devolvere il suo cachet per Sanremo), Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, dagli abusi subiti dai suoi ex fidanzati alla decisione di fare beneficenza senza nasconderlo.

“Certi uomini si sono avvicinati a me affascinati dal successo, ma poi hanno provato a smembrarmi per riequilibrare quel potere che credevano dovesse stare solo nelle loro mani”, ha dichiarato l’influencer.

Chiara Ferragni: la confessione sugli uomini

Chiara Ferragni si è raccontata a cuore aperto con Vanity Fair, a cui ha svelato di aver subito abusi psicologici da parte di alcuni dei suoi ex (di cui ovviamente ha preferito tenere top secret il nome). L’influencer ha anche replicato contro chi l’ha accusata di aver sbandierato via social la scelta di donare il suo cachet per Sanremo all’associazione D.i.Re, che si occupa proprio di violenza conto le donne. “Ho fatto tante cose che non si sanno, ma su questo tema le parole pesano più dei soldi. Fare le cose in silenzio è un retaggio che non mi appartiene”, ha dichiarato.

A prenderla di mira sulla questione della beneficenza erano state anche Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli, che più volte hanno criticato gli atteggiamenti dell’influencer via social.

