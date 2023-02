Marco Mengoni ha svelato per la prima volta di aver attraversato un momento buio durante il quale ha pensato di dire addio alla musica.

Marco Mengoni ha vissuto momenti difficili nel suo passato di artista e, prima della sua vittoria a Sanremo nel 2013, il cantante avrebbe pensato addirittura di abbandonare la carriera musicale. A salvarlo sarebbe stata Marta Donà, quella che poi è diventata sua manager (e che ha lavorato anche per i Maneskin, Francesca Michielin ed altri artisti famosi). “Ero pieno di dubbi. Ero arrivato addirittura a mettere in dubbio il mio futuro, stavo pensando di lasciare la musica per sempre, magari di rimettermi a studiare. Mi sentivo solo. C’era un’unica persona che credeva ancora in me”, ha confessato a DiPiù il cantante.

Marco Mengoni: il momento buio

Oggi Marco Mengoni è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, ma lui stesso ha confessato che le cose non sono sempre andate per il verso giusto e che addirittura in passato avrebbe pensato di abbandonare la carriera musicale per dedicarsi a altro. A “salvarlo” sarebbe stata la sua manager, Marta Donà, con cui affrontò il Festival di Sanremo 2013 e portò a casa la vittoria con L’Essenziale.

“A quel Sanremo arrivammo io e lei da soli, pronti a sostenerci a vicenda. Perché se da una parte c’era la voglia di dimostrare quello che valevo, dall’altra c’era la consapevolezza che ormai quasi nessuno ci sosteneva più”, ha rivelato il cantante, che oggi considera la manager come la sua migliore amica.

