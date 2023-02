Selvaggia Lucarelli ha pubblicato le sue pagelle sulla prima serata del Festival e ha dato solamente un 1 a Chiara Ferragni.

Selvaggia Lucarelli non le manda di certo a dire e nelle ultime ore, dopo che in molti hanno atteso le sue pagelle sulla prima serata del Festival di Sarenmo, la giornalista ha pubblicato sul Fatto le sue impressioni e i suoi voti sugli artisti in gara e gli altri presenti alla kermesse, scagliando una frecciatina infuocata contro Chiara Ferragni e affibbiandole come voto un misero 1.

“Non mi è chiaro perché mi chiediate un parere sul testo del monologo Chiara Ferragni, se volete sapere cosa pensi di Chiara Ferragni chiedete a Chiara Ferragni, la trovate a Sanremo, mica sono qui in rappresentanza di Chiara Ferragni”, ha dichiarato sarcastica la giornalista facendo riferimento alla risposta data dalla stessa influencer durante la conferenza stampa di Sanremo, e ancora: “Comunque se proprio insistete un parere ce l’ho: idem. Voto 1 (ma solo alla pikkola Chiara, di inkoraggiamento. Ciela farai!”.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli: la frecciatina su Chiara Ferragni a Sanremo

Chiara Ferragni non è riuscita a passarla liscia difronte a Selvaggia Lucarelli: la giornalista ha sarcasticamente riportato alcune delle affermazioni fatte dall’influencer durante la conferenza stampa di Sanremo (dove si è rifiutata di rispondere alle domande sui testi misogini del marito Fedez).

Già nella giornata di ieri Selvaggia Lucarelli aveva aspramente criticato la co-conduttrice di questa nuova edizione della kermesse, affermando che le “mancasse il lessico” e che alcune delle sue dichiarazioni fossero opportuniste e contraddittorie. Chiara Ferragni ha preferito non replicare e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG