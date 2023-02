La fioraia che ha allestito la scenografia distrutta da Blanco a Sanremo 2023 ha rotto il silenzio sulla vicenda.

Jessica Tua, fioraia che ha allestito la scenografia di Sanremo distrutta da Blanco durante la sua esibizione, è stata intervistata a Un Giorno da Pecora, dove ha svelato alcuni retroscena sulla vicenda e confessato quanto sarebbero costate le 300 rose usate per realizzare la composizione.

“I calci ai fiori? No, questa cosa qui non era preventivata. Nel video ufficiale se la prende un po’ con le rose e nelle prove era una parte integrante, ma doveva essere più soft la cosa, l’intento era quello di riprodurre il video. Alla fine la cosa è degenerata ma non riesco a capire per quale motivo. Non ci sono rimasta male, ma ero convinta che sarebbe stata una bella cosa se avesse funzionato fino alla fine”, ha dichiarato la fioraia, affermando anche che per la composizione sarebbero stati spesi tra i 2500 e i 3000 euro.

Blanco

Blanco: la fioraia e la composizione distrutta

Il gesto compiuto da Blanco sul palco di Sanremo 2023 continua a suscitare polemiche e, nelle scorse ore, il cantante si è scusato pubblicamente per il suo comportamento. Nel frattempo la fioraia che si è occupata della composizione di rose ha rotto il silenzio pubblicamente, affermando che le cose non sarebbero andate come dovuto e che sul palco il cantante avrebbe semplicemente dovuto riprodurre un po’ quanto fatto nel video della sua canzone, L’Isola delle Rose.

