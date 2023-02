Pupo ha stroncato l’esibizione fatta da Fedez a Sanremo 2023 ma ha lodato la canzone (e la bellezza) di Levante.

Pupo ha rilasciato un’intervista a Dagospia, dove non ha mancato di riservare qualche bordata al Festival di Sanremo, ammettendo di aver cambiato canale: “È accaduto durante le pubblicità, quando Fedez ha fatto il fenomeno e durante i monologhi. I monologhi non li reggo più. Io li abolirei”, ha dichiarato. Il cantante ha espresso inaspettatamente il suo entusiasmo verso Levante, su cui ha affermato: “Mentre la palpebra si stava abbassando, ecco che arriva questa super gnocca con una canzone che paragona la vita ad un sogno erotico e ci invita a viverla pienamente”.

Pupo

Pupo: l’opinione su Sanremo 2023

Pupo è famoso per i suoi commenti graffianti e non è stato da meno sul Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus che, a quanto pare, non lo avrebbe stupito in positivo. Il cantante non ha fatto segreto di aver trovato emozionante l’esibizione di Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e di essere rimasto colpito in particolare modo dalla bellezza e dalla canzone di Levante.

Su Fedez, invece, non ha risparmiato una stroncatura. Il marito di Chiara Ferragni in diretta tv ha fatto un rap contro alcuni esponenti politici e a seguire ha affermato che la Rai non sarebbe stata messa al corrente di ciò che avrebbe fatto sul palco.

