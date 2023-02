Pier Silvio Berlusconi ha detto la sua in merito a Boomerissima, lo show che ha sancito il ritorno in tv della conduttrice Alessia Marcuzzi.

Dopo aver detto addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi è tornata in tv con uno show da lei ideato, Boomerissima, che però non ha ottenuto numeri brillanti in fatto di ascolti. Secondo un’indiscrezione riportata da Blog Tivvu, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando a un cambio di poltrone in Mediaset ma non avrebbe pensato di farsi vivo con la conduttrice proprio a causa degli ascolti non buoni ottenuti dal suo nuovo show.

Dopo Maurizio Costanzo (che ha affermato di non trovare né interessante né originale Boomerissima e che per questo aveva espresso la sua preoccupazione per la collega) sembra che il futuro di Alessia Marcuzzi sia più nebuloso che mai: se da una parte la Rai potrebbe non rinnovarle il contratto per una nuova edizione del suo show, dall’altra sembra che in Mediaset non si sia neanche lontanamente pensato a un nuovo progetto da affidare alla conduttrice. Alessia Marcuzzi ha comunicato il suo addio alla rete ormai due anni fa e, con lo show da lei ideato, tutto sembrava procedere per il meglio nel futuro lavorativo della conduttrice. In tanti si chiedono quali saranno gli sviluppi in merito alla questione.

