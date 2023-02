Anche Adriana Volpe ha pubblicamente condannato il gesto compiuto da Blanco sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, Blanco è salito sul palco e, non riuscendo a cantare per via un problema tecnico, ha distrutto la scenografia presente sul palco. Il suo gesto è stato fortemente condannato dal pubblico e dai fan a casa e, in queste ore, contro di lui si è scagliata anche Adriana Volpe, che ha tuonato via social: “Ha fatto un errore quando Amadeus l’ha chiamato sul palco per chiedere il perché di quei gesti. Lui ha detto ‘io non sentivo’. La frase peggiore è quando ha detto ‘ho fatto così perché mi volevo divertire’”.

La conduttrice ha anche spiegato perché le scuse del cantante non l’avrebbero convinta e anzi, le avrebbero persino dato fastidio.

Adriana Volpe

Adriana Volpe contro Blanco

In tanti si sono scagliati via social contro Blanco per il comportamento da lui avuto a Sanremo e, in queste ore, anche Adriana Volpe si è espressa in merito alla questione attraverso i social. La conduttrice ha affermato che le scuse pubblicate dal cantante via social non l’avrebbero convinta e ha spiegato perché:

“Ma se riguardiamo attentamente il suo post c’è qualcosa che stride. Quel finale dove lui dice ‘e rido, rido, rido, rido, rido’, a me sinceramente urta un po’. Perché non c’è proprio nulla da ridere. Se proprio la dobbiamo dirla tutta è questo che stride. Scusate, non voglio sembrare bacchettona. C’è una frase bella dove dice ‘Ariston sono caduto e piango’. Ma se andiamo sotto dice che ride, eh no! Perché finalmente è sé stesso?”, ha affermato nelle sue stories. Il cantante replicherà alle parole del celebre volto tv?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG