Stefano Corti ha dovuto subire un delicato intervento a un occhio e lui stesso ha svelato ai fan quali sarebbero le sue condizioni.

Stefano Corti è stato costretto a sottoporsi a un delicato intervento a causa di un distacco della retina e, nelle ultime ore, lui stesso ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sul suo stato di salute. “Al momento non vedo. I tempi di recupero dipendono da persona a persona. Adesso c’è solo da aspettare e sperare che vada tutto bene”, ha dichiarato l’inviato delle Iene che, sui social, si è mostrato con un occhio visibilmente gonfio e provato.

Stefano Corti

Stefano Corti come sta: l’intervento

A pochi giorni dalla nascita del suo bambino, Noa Alexander, Stefano Corti ha subito un delicato intervento ad un occhio e nelle scorse ore ha aggiornato personalmente i fan attraverso le sue stories. Nonostante la stanchezza e lo spavento provato, Stefano Corti sarebbe in via di ripresa e Bianca Atzei ha fatto sapere che il suo bambino darebbe la forza a entrambi: “Il papotto sta bene, la ripresa è un po’ lunga ma l’intervento è andato molto bene. Psicologicamente è un po’ provato, ma abbiamo una meravigliosa creatura che ci dà forza”, ha scritto via social la cantante, che insieme a Stefano Corti ha realizzato il sogno di diventare mamma per la prima volta.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG