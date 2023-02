Il direttore Rai Stefano Coletta ha preso le distanze dall’esibizione fatta da Fedez sul palco del Festival di Sanremo 2023.

A sorpresa Fedez ha fatto un rap sul palco di Sanremo 2023 che non era quello che aveva dichiarato avrebbe fatto ai vertici Rai e, oltretutto, si è scagliato contro il Codacons e alcuni volti politici, strappando pe altro una foto del sottosegretario Bignami vestito da nazista. Il direttore Rai Stefano Coletta ha preso le distanze dal gesto compiuto dal rapper e ha detto:

“Quello è stato un agguato premeditato. Confermo che non eravamo a conoscenza della performance dell’artista, come poi ha dichiarato durante la serata. Ce ne aveva comunicata una, dicendoci poi che la avrebbe cambiata. Atteggiamenti che il servizio pubblico non può ammettere”, e ancora: “La gestualità fa male quando diventa attacco personale, che io contesto fortemente. Il vice ministro Bignami ha già dichiarato più volte di aver chiesto scusa per quella foto. Quando l’attacco diventa personale e frontale non è libertà. Non è ammissibile quando ci sono attacchi personali”.

Il direttore Rai Stefano Coletta si è scagliato contro Fedez durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo e ha confermato che nessuno in Rai sarebbe stato a conoscenza di ciò che l’artista avrebbe veramente portato sul palco. Il gesto volutamente provocatorio di Fedez ha sollevato un dibattito in rete e il pubblico social sembra essersi diviso tra chi lo ha apprezzato e chi, invece, ha aspramente criticato quanto fatto dal rapper (tra questi vi è anche il cantante Pupo). Il marito di Chiara Ferragni tornerà a parlare della questione?

