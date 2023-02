Alba Parietti ha replicato via social contro i leoni da tastiera che l’hanno presa di mira per il suo aspetto estetico.

A 61 anni e con un grande amore al suo fianco (Fabio Adami) l’opinionista Alba Parietti sembra essere più felice e radiosa che mai e in queste ore, con la determinazione che la contraddistingue, ha replicato conto gli haters e ha specificato perché “si piacerebbe così tanto”:

“Sì, mi piaccio, mi piaccio un casino, ho 61 anni e 7 mesi, somiglio all’ideale che avevo di me stessa 30 anni fa. E allora? Scrivono per lo più donne, incaz*ate, fake, ometti: ‘Sei tutta rifatta’; ‘Accetta la tua età’… Io sono nata con un dono che ho voluto conservare perché è prezioso, la bellezza. Non mi sono mai stravolta, ho coltivato un dono e lo voglio mantenere più a lungo possibile”, ha dichiarato la madre di Francesco Oppini, che ha anche precisato di essersi rivolta ad un bravo chirurgo plastico.

Alba Parietti e la chirurgia

Alba Parietti non ha fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia plastica e, attraverso i social, ha anche precisato di apprezzare il suo aspetto estetico anche oggi che ha 61 anni. “Sono vecchia? Rifatta? E tutte le altre cattiverie che scrivete? Fiera dei miei anni, felice del mio amore e anche contenta del mio chirurgo. Nella vita per essere felici bisogna saper aspettare e scegliere bene. Lavoro, momenti, amore e chirurgo. Fatelo anche voi, perché i commenti più acidi, velenosi li leggo da donne infelici e deluse dall’amore che criticano. Giudicano il mio aspetto, con facce deturpate da chirurgia e trattamenti non altrettanto ben riusciti“, ha affermato la showgirl che oggi ha scoperto la verità felicità accanto al fidanzato Fabio Adami, con cui è presto andata a convivere.

