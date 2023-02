Dopo i rumor in merito alla sua presunta crisi con il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio via social.

Dopo le indiscrezioni in merito al suo presunto addio a Ignazio Moser a un passo dalle nozze (e a causa di un ipotetico tradimento) Cecilia Rodriguez ha rotto il silenzio via social e ha smentito la questione. La sorella di Belen ha tuonato nelle sue stories: “Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Voglio dire che della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Cercate di non fare del male agli altri. Questo è il consiglio della giornata che voglio lasciarvi”.

Cecilia Rodriguez smentisce le voci sulla crisi con Ignazio

Nei giorni scorsi sono circolate innumerevoli indiscrezioni in merito a una presunta rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, appena un paio di mesi fa, hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. Il manager dell’ex ciclista aveva già smentito la questione affermando che tra i due ci sarebbe stata una banale lite tra innamorati e, nelle scorse ore, Cecilia ha rotto il silenzio via social dicendosi infastidita per i gossip sul suo conto.

“Quando c’è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra, vedete quello che c’è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela”, ha dichiarato la sorella minore di Belen che, evidentemente, non ha alcuna intenzione di separarsi dal suo grande amore a un passo dai fiori d’arancio.

