Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023 i Coma Cose hanno annunciato il loro matrimonio.

I Coma Cose, band in gara a Sanremo 2023 con il brano L’Addio, hanno annunciato il loro matrimonio. La coppia nell’ultimo anno ha vissuto un periodo di crisi che ha deciso di raccontare proprio all’interno del brano presentato a Sanremo e che oggi sarebbe fortunatamente risolto.

“Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima. L’addio parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia”, hanno dichiarato i due a Radio Deejay.

Coma Cose

Coma Cose: il matrimonio

La band formata da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e da California (pseudonimo di Francesca Mesiano) ha annunciato con gioia il proprio matrimonio durante la conferenza stampa di Sanremo. La notizia è presto rimbalzata sui social dove in tanti tra i fan dei due hanno fatto loro le congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più in merito ai loro fiori d’arancio.

A Sanremo, dove avevano già partecipato due anni fa con il brano Fiamme negli occhi, i Coma Cose hanno portato il loro brano L’Addio, dove per la prima volta hanno parlato della crisi da loro vissuta nell’ultimo anno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG