Una fonte vicina a Britney Spears ha confessato a Tmz che i familiari della cantante sarebbero in ansia per le sue condizioni di salute e che addirittura temerebbero che lei possa morire. La cantante avrebbe alcuni problemi legati alla salute mentale e al suo abuso di sostanze e, nei mesi scorsi, in molti hanno espresso preoccupazione dopo aver visto alcuni dei suoi post deliranti sui social.

Britney Spears: paura per la cantante

Un fonte vicina a Britney Spears ha espresso la sua grave preoccupazione per la cantante che, a quanto pare, avrebbe seri problemi di salute mentale. Già negli scorsi mesi in molti tra i fan della Spears si erano allarmati dopo che lei aveva condiviso alcuni messaggi deliranti via social o addirittura si era mostrata completamente in déshabillé.

Sulla questione era intervenuta anche Sara Tommasi, che aveva affermato di rivedersi in alcuni atteggiamenti dell’ex Reginetta del Pop. Da anni Sara Tommasi cura il suo disturbo bipolare, patologia per cui la stessa Britney Spears era stata ricoverata in una clinica specializzata (all’epoca in cui rasò i suoi capelli da sola in un negozio di Los Angeles).

