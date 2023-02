Levante ha deciso di fare un brusco cambio di look e a quanto pare a molti dei suoi fan non è andato giù.

Levante ha detto addio alla sua folta chioma mora e mediterranea e ha optato per una decolorazione biondo-rossiccia che ha lasciato tutti a bocca aperta. La cantante ha anche decolorato le sue folte sopracciglia nere e ha iniziato a usare un make up sempre più marcato, simile a quello usato dalle dive anni ’60. La questione non è piaciuta ai suoi fan, che l’hanno aspramente criticata via social. Levante ha replicato attraverso le pagine di Repubblica, a cui ha detto:

“Mi spaventa il fatto che la gente, senza filtri, dica ‘sei brutta, che hai fatto? Ritorna mora, tu non sei così’. In che senso non sono così? Che ne sai tu di me? Neanche io so chi sono, e a volte cambio idea repentinamente”, e ancora: “Il mondo digitale mi offre grandi spunti di riflessione sul fatto che stiamo un po’ perdendo la bussola sul come comportarci con gli altri”.

Levante

Levante: la replica alle critiche

Dopo la nascita di sua figlia, Alma Futura, Levante ha sentito il bisogno di dare voce al suo cambiamento interiore con un inaspettato cambio di look e in tanti, sui social, hanno dimostrato di non averlo apprezzato. La cantante ha specificato perché sarebbe incurante verso questo tipo di critiche e a Sanremo ha deciso di sfoggiare la sua nuova e folta chioma bionda. Al Festival Levante ha portato il suo brano Vivo, con cui ha deciso di parlare della depressione post partum, patologia di cui lei stessa avrebbe sofferto dopo la nascita della sua prima figlia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG