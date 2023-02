Secondo un rumor presto diventato virale in rete, due Big in gara a Sanremo avrebbero avuto una lite nel dietro le quinte dello show.

Secondo indiscrezioni presto diventate virali su Twitter, due artisti avrebbero litigato nel dietro le quinte del Festival di Sanremo e addirittura si sarebbero tirati alcuni bicchieri pieni d’acqua. Il rumor dava per protagoniste della vicenda Madame e Anna Oxa, ma sembra che le due cantanti abbiano smentito la questione.

Amadeus

Sanremo: lite nel dietro le quinte

Volano stracci nel dietro le quinte di Sanremo 2023? Al momento sulla questione non vi sono conferme ma il rumor ha presto fatto il giro della rete e in tanti hanno condiviso e commentato la notizia attraverso i social. Secondo l’indiscrezione sarebbero state Madame e Anna Oxa ad avere un alterco nel dietro le quinte dello show, ma sulla questione non vi sono conferme. Per altro il team della Oxa, attraverso la pagina social Oxarte, ha smentito con fermezza la questione:

“Non distraetevi per il televoto ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell’ordine, che sono anche loro senza parole”. Sulla questione emergeranno ulteriori novità? I fan sono curiosi di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG