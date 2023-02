Elisabetta Gregoraci ha spento 43 candeline e per l’occasione ha festeggiato in compagnia dell’ex marito, Flavio Briatore.

A Monte Carlo si è svolto il party esclusivo per il 43esimo compleanno di Elisabetta Gregoraci, che ha festeggiato in compagnia di molti ospiti vip e dei suoi affetti più cari. Alla festa erano ovviamente presenti suo figlio, Nathan Falco, e l’ex marito Flavio Briatore, mentre non vi era nessuna traccia del nuovo compagno della showgirl, l’imprenditore Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci: il compleanno con Briatore

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il suo 43esimo compleanno insieme al suo ex marito, Flavio Briatore, mentre non vi era nessuna traccia del suo ex, Giulio Fratini, che solo un paio di mesi fa le avrebbe regalato quello che aveva tutta l’aria di essere un prezioso anello di fidanzamento, Elisabetta Gregoraci ha preferito mantenere la sua vita privata nel massimo riserbo e al momento non è dato sapere come stiano le cose tra lei e l’imprenditore (già balzato agli onori delle cronache per le sue passate liaison con Roberta Morise e Raffaella Fico).

A Verissimo in merito alla sua liaison con l’imprenditore Elisabetta Gregoraci aveva affermato: “Quando vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa. Quindi mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, la vivo alla giornata, ma sono molto felice e serena”.

