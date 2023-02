Leo Gassmann ha sfoggiato una semplice canottiera bianca sul palco dell’Ariston e la sua stylist ha preso le distanze dalla sua decisione.

Nella terza serata del Festival di Sanremo, Leo Gassmann ha inaspettatamente sfoggiato una semplice canottiera bianca che per molti è risultata “stonata” rispetto al luogo della sua performance. La stylist del cantante, Stefania Sciortino, ha scritto un messaggio via social per dissociarsi dall’accaduto: “Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera, non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look”.

Leo Gassmann in canottiera a Sanremo

Sanremo è Sanremo e tutti gli artisti in gara non devono preoccuparsi solamente delle loro performance ma anche dei loro look, spesso affidati a professionisti e a grandi marchi del settore moda. A sorpresa sembra però che Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann e nipote del celebre Vittorio Gassmann, abbia voluto fare di testa sua all’ultimo minuto e infatti è salito sul palco con una semplice canotta bianca che, per molti, non sarebbe stata adeguata all’evento. Sulla questione si è espressa la sua stessa stylist che, a quanto pare, sarebbe stata fortemente contraria alla questione. Il cantante romperà il silenzio sulla vicenda?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG