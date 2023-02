Tra Tiziano Ferro e Fedez non corre buon sangue ma nelle ultime ore il rapper ha lasciato tutti di stucco con una sua richiesta al cantante.

Attraverso un video condiviso via social insieme al rapper Lazza, Fedez ha chiesto a Tiziano Ferro di sbloccarlo sui social. Tra i due ci sono stati dei dissidi in passato a causa del testo di un brano del rapper (intitolato Tutto il contrario) e per cui Vero lo aveva pubblicamente accusato di omofobia nei suoi confronti.

“Tiziano Ferro mi sblocchi da Instagram? Io ti voglio bene giuro”, si sente dire a Fedez nel video condiviso sui social. Tiziano Ferro acconsentirà alla richiesta del rapper?

Tiziano Ferro: la richiesta di Fedez

Tra Tiziano Ferro e Fedez non corre buon sangue dai tempi in cui il rapper ha pubblicato il singolo Tutto il contrario, accusato da Tiziano Ferro di omofobia nei suoi confronti. Fedez, che si è pubblicamente difeso dall’accusa, in queste ore ha chiesto al cantante di sbloccarlo dai suoi principali canali social e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due ci sarà magari un chiarimento. In fan sono in attesa di sapere come reagirà Tiziano Ferro alla questione, ma al momento sulla questione tutto tace.

In passato il marito di Chiara Ferragni aveva attaccato il cantante via social affermando: “Dopo aver provato a trasformare tutto ciò in qualcosa di positivo, mi trovo costretto a chiedermi se Tiziano Ferro perdoni i testi omofobi solo a Fabri Fibra con cui ha duettato due anni fa. Questa attenzione per i testi del passato non c’è stata? Come mai?”, e ancora: “La verità è che a te non è andata giù una mia rima sulla tua presunta evasione fiscale da 3 milioni di euro che nulla ha a che fare con dei temi così delicati come l’omofobia e il bullismo”.

