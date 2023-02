Teo Mammucari ha cenato insieme a Ilary Blasi e a seguire si è reso protagonista di un video che ha presto fatto il giro della rete.

Teo Mammucari si è mostrato mentre, attraverso i social, tentava di ipnotizzare la conduttrice Ilary Blasi che, tra la sorpresa generale dei fan, è caduta tra le sue braccia come se fosse veramente addormentata. A seguire, attraverso i social, Mammucari ha pubblicato una serie di video in cui lo si vede ipnotizzare anche altre persone e perfetti sconosciuti.

Teo Mammucari ipnotizza Ilary Blasi: il video

Sui social Teo Mammucari ha attirato l’attenzione su di sé grazie a un video in cui lo si vede ipnotizzare l’amica Ilary Blasi, finita al centro del gossip nei mesi scorsi a causa del suo addio a Francesco Totti. Secondo indiscrezioni il siparietto a cui hanno dato luogo i due conduttori servirebbe a introdurre un nuovo format tv di cui Mammucari – che ha di recente detto addio alla conduzione de Le Iene – sarà presto al timone. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma in tanti, tra i suoi fan, sperano di saperne presto di più.

