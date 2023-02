Da mesi si vocifera che Loredana Lecciso sarà naufraga all’Isola dei Famosi e la showgirl ha finalmente rotto il silenzio sulla questione.

Loredana Lecciso approderà all’Isola dei Famosi 2023 insieme a sua figlia Jasmine? In tanti non vedono l’ora di vederle nella nuova edizione del programma condotta da Ilary Blasi (la prima da quando la showgirl ha detto addio a suo marito, Francesco Totti), ma sulla questione non sono ancora mese conferme.

La compagna di Al Bano, intervistata da TvBlog, ha finalmente svelato: “L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

Loredana Lecciso

L’Isola dei Famosi: Loredana Lecciso

Loredana Lecciso non ha escluso la possibilità di essere una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi ma, a quanto pare, la showgirl preferirebbe che fosse solamente sua figlia Jasmine a partecipare al reality show. In tanti tra i fan del programma sono impazienti di saperne di più e soprattutto sono curiosi di sapere se finalmente confermerà la sua partecipazione allo show.

La Lecciso non ha fatto segreto in passato che le sarebbe piaciuto svolgere il ruolo di opinionista e quest’anno, oltre a lei, si vocifera che anche Dayane Mello potrebbe prendere parte al reality in qualità di concorrente. L’Isola dei Famosi dovrebbe prendere il via a metà marzo, all’indomani dalla fine del GF Vip 7.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG