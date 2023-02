In tanti tra i fan di Orietta Berti hanno notato che la cantante ha lasciato alcuni commenti sul Festival di Sanremo mentre si trovava al GF.

Orietta Berti è opinionista al GF Vip e per questo non ha potuto assistere in diretta al Festival di Sanremo 2023. Nonostante questo sembra che la cantante non abbia mancato di commentare via social alcuni post legati alla kermesse, e per altro lo avrebbe fatto proprio mentre si trovava negli studi del GF Vip. In merito allo show condotto da Amadeus lei stessa ha detto a BlogTivvu:

“Sì che lo guardo. Come farò quando sarò in diretta? La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò“.

Orietta Berti

Orietta Berti: i commenti su Sanremo

Orietta Berti è una grande fan del Festival di Sanremo e non ha mai perso una sola edizione dello show.

Con la partecipazione al GF Vip in qualità di opinionista, la cantante ha purtroppo dovuto rinunciare a una diretta dello show, ma in tanti non hanno fatto a meno di notare che – proprio mentre si trovava nello studio del programma – avrebbe lasciato alcuni commenti alle pagine social dedicate all’evento musicale, lasciando emoticon a forma di cuoricino e manifestando il suo apprezzamento verso lo show. In tanti tra i fan hanno espresso la loro sorpresa in merito alla vicenda visto che, dopotutto, Sanremo quest’anno rappresenta la concorrenza per il GF Vip.

