Al Festival di Sanremo 2023 si sono creati momenti di imbarazzo quando Gino Paoli ha svelato alcuni retroscena sulla vita privata di Little Tony che, a suo dire, avrebbe scoperto di esser stato tradito da una sua ex dopo averla trovata in camera da letto insieme ad altri due uomini. Sulla vicenda è intervenuta Cristiana Ciacci che, a Storie Italiane, ha affermato:

“Parlava di una persona che non c’è più e che non poteva controbattere e ho trovato tutto veramente brutto. I fan di papà ci sono rimasti male come me. Io sono rimasta ferita. Gino Paoli avrebbe potuto raccontare anche mille altri aneddoti, volendo, su papà. Non capisco la scelta di raccontare questa cosa che, anche se fosse vera, è stata poco delicata”.

La figlia di Little Tony contro Gino Paoli

In tanti tra i fan di Little Tony hanno trovato di cattivo gusto quanto affermato da Gino Paoli sul palco dell’Ariston in merito al collega scomparso e in queste ore sulla vicenda si è espressa anche la figlia di Little Tony, Cristiana Ciacci, visibilmente scocciata per l’accaduto. La figlia del compianto cantante ha affermato anche di non sapere se quanto riferito da Paoli fosse vero.

L’autore de Il Cielo in una Stanza ha riferito che Little Tony gli avesse chiesto in passato dei consigli amorosi e che avesse trovato una sua ex a letto con altri due uomini.

