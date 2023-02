Dopo la stoccata ricevuta da Fedez a Sanremo, Anna Oxa ha replicato attraverso il suo staff con un lungo messaggio condiviso via social.

A Sanremo 2023 Fedez ha accusato Anna Oxa in una diretta via social perché, a suo dire, la cantante avrebbe “saltato la fila” durante le prove, superando anche gli artisti che erano in attesa da ore. Sulla pagina Oxarte è apparsa la replica da parte dello staff della cantante in merito alla questione.

“La stampa o lui lasciano il tempo che trovano… Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Non sappiamo se parte da lui la storia o da chi potrebbe servirsene come divulgatore… (…) Perché Fedez da persona perbene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno? (…) Non è che la signora Oxa entra direttamente in scena…Non capiamo il suo problema, non c’era nessuno che poteva approfondire per non farlo sentire ignorato tanto da (non sappiamo se è vero), permettersi di aggredire l’onore e la reputazione di una persona?”, si legge nel messaggio.

Anna Oxa contro Fedez

Fedez ha accusato Anna Oxa di essere “una maleducata” per via del comportamento da lei avuto a Sanremo 2023 (dove, secondo il rapper, avrebbe saltato la fila per le prove senza curarsi degli altri artisti in attesa). Anna Oxa ha replicato attraverso il suo staff affermando tra le altre cose che la decisione non sarebbe stata presa da lei direttamente ma da chi era incaricato di organizzare lo show. Fedez tornerà a parlare della questione?

In queste ore il rapper sembra essere sparito dai social e si vocifera che la causa possa esser stata una sua lite con la moglie Chiara Ferragni.

