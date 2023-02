Arianna Mihajlovic continua ad affrontare l’enorme dolore dovuto alla scomparsa di suo marito, Sinisa Mihajlovic.

La scomparsa di Sinisa Mihajlovic è stata un duro colpo per tutti coloro che gli volevano bene e in particolare per sua moglie Arianna, rimasta da sola a occuparsi della sua famiglia e dei figli. In queste ore la vedova del compianto allenatore ha scritto un messaggio via social per chiarire come starebbe affrontando questo difficile periodo:

“Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita. Ma in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto!. Non so se sia giusto o sbagliato, ma questa sono io”, ha scritto via social.

Arianna Mihajlovic: il lutto

La storia tra Arianna e Sinisa Mihajlovic è stata una delle più profonde e longeve dello show business e, dopo la scomparsa del celebre ex allenatore, sua moglie non ha smesso neanche per un momento di pensare a lui e di dedicargli le sue parole via social. Arianna Mihajlovic ha dichiarato che la forza da lei ostentata sarebbe per lei una necessità difronte ai figli, a cui sarebbe rimasta solo lei come punto di riferimento. In tanti via social hanno espresso la loro solidarietà alla vedova di Mihajlovic, ancora fortemente provata per il suo lutto.

“La mia forza? È quella di non mollare mai, andare avanti. Il mio messaggio che vorrei trasmettere a tutti, soprattutto ai miei figli. Lotto e vado avanti con lo stesso coraggio di mio marito Sinisa”, ha scritto.

