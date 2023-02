A 57 anni compiuti Lorella Cuccarini ha una forma fisica perfetta e lei stessa ha svelato quale sarebbe il suo segreto.

Sul palco di Sanremo 2023 Lorella Cuccarini ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo fisico tonico e asciutto. La showgirl ha svelato a Vanity Fair quale sarebbe il suo segreto per una forma fisica invidiabile e ha confessato anche di mangiare 5 volte al giorno.

“La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno. Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana. Inoltre, io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno”, ha rivelato.

Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini: la dieta e il segreto della sua forma fisica

A 57 anni compiuti Lorella Cuccarini sfoggia un fisico che non ha nulla da invidiare a quello di una ventenne e lei stessa ha svelato quali sarebbero i suoi segreti, dall’alimentazione allo sport (praticato assiduamente almeno pe un’ora al giorno). La showgirl sul palco di Sanremo si è esibita insieme a Olly e ha lasciato tutti senza fiato con le sue curve da capogiro e un abito che lasciava poco spazio all’immaginazione.

