Diletta Leotta ha postato un video sui social che ha acceso i sospetti dei fan in merito a una sua presunta gravidanza.

Cicogna in arrivo per Diletta Leotta? La conduttrice, che fa coppia fissa ormai da mesi con il calciatore Loris Karius, ha postato sui social un video di alcuni suoi outfit e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare alcune rotondità sospette che hanno scatenato i rumor in merito a una presunta gravidanza. Al momento la Leotta non ha confermato né smentito le ipotesi in circolazione.

Diletta Leotta incinta: gli indizi

Diletta Leotta è volata a Sanremo per assistere al Festival e, nelle scorse ore, ha condiviso alcuni video degli outfit indossati durante la kermesse. Sui social c’è chi non ha potuto fare a meno di notare il presunto pancino sospetto della conduttrice, che quindi potrebbe annunciare presto la sua gravidanza.

Dopo la fine della sua storia d’amore con il modello Giacomo Cavalli, Diletta Leotta sembra aver ritrovato la serenità accanto a Loris Karius e di recente ha finalmente parlato della loro liaison in diretta tv. In tanti sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare e se sarà presto coronata dall’arrivo di un figlio.

