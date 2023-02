Giulia Salemi ha confessato di essere in crisi con il fidanzato Pierpaolo, che ha replicato al GF Vip Party e poi attraverso i social.

A sorpresa al GF Vip Giulia Salemi ha confermato le voci in circolazione e che la volevano in crisi col fidanzato Pierpaolo Pretelli. Lo stesso ex velino di Striscia ha preso la parola in merito alla vicenda affermando a GF Vip Party: “Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro”. A seguire Pierpaolo ha condiviso uno strano messaggio nelle sue stories via social.

Giulia Salemi: la replica di Pierpaolo Pretelli sulla crisi

Con la voce rotta dal pianto Giulia Salemi ha confessato alle telecamere del GF Vip di essere in crisi con il suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Entrambi hanno preferito non entrare nel merito della questione ma, nelle scorse ore, l’ex velino ha condiviso un insolito messaggio via social.

Il messaggio in questione era stato a lui inviato da una donna che avrebbe perso tragicamente il suo compagno, scomparso durante un momento di crisi. In tanti hanno visto nel post di Pierpaolo un tentativo di lanciare una frecciatina alla fidanzata, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

