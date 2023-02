Elena Santarelli ha svelato per la prima volta come ha scoperto che suo figlio Giacomo Corradi avesse un tumore.

Il piccolo Giacomo, figlio di Elena Santarelli e di Bernardo Corradi, ha vinto la sua battaglia contro il cancro. Per anni i suoi genitori hanno cercato di affrontare insieme a lui la malattia, non senza nascondere le difficoltà vissute a causa di una situazione tanto delicata. Al Corriere della Sera Elena Santarelli ha confessato alcuni retroscena su quel terribile periodo e sulle cose che l’avrebbero spinta, come mamma, a cercare di capire cosa non andasse.

“Giacomo era un bambino come gli altri, sano e sereno, a un certo punto ha iniziato a soffrire di forti mal di testa e vomito a getto, entrambi frequenti. Sentivo che c’era qualcosa che non andava, ma non capivo cosa”, ha confessato.

Elena Santarelli

Elena Santarelli: la malattia del figlio

Oggi Elena Santarelli, il piccolo Giacomo e la loro famiglia sono tornati a vivere una vita normale ma il bambino viene sottoposto regolarmente a dei controlli per scongiurare una recidiva del tumore. La moglie di Bernardo Corradi ha confessato al Corriere della Sera alcuni dei momenti più difficili legati alla malattia del figlio e ha rivelato quanto l’aiuto psicologico sia stato fondamentale per affrontare la vita giorno per giorno, senza pensare al peggio e imparando a gestire i sensi di colpa.

“Credevo di poter reggere tutto, invece alla fine sono crollata. Tuo figlio ha un tumore. Vivrà? Morirà? Nessuno può risponderti, le percentuali non possono essere la risposta: ogni caso è a sé. E vivi così per anni, in compagnia della paura: l’intervento chirurgico, chemioterapia, radioterapia”, ha confessato la showgirl al Corriere della Sera.

