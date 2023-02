Clizia Incorvaia ha mostrato ai fan il suo nuovo tatuaggio e ne ha svelato il significato attraverso i social.

Clizia Incorvaia ha voluto regalarsi un nuovo tatuaggio e in queste ore lei stessa ha illustrato ai fan il suo significato. Il tattoo raffigura una N e una G (le iniziali dei suoi due figli, Nina e Gabriele) unite da un cuore. “Sulla mia pelle… Nina e Gabriele per sempre con me”, ha scritto la modella, più felice che mai della sua vita da mamma.

Clizia Incorvaia: il tatuaggio

Clizia Incorvaia ha finalmente trovato la vera serenità accanto al fidanzato Paolo Ciavarro e ai suoi due bambini: il piccolo Gabriele, avuto insieme al figlio di Eleonora Giorgi, e Nina, la figlia avuta insieme all’ex marito Francesco Sarcina.

I rapporti tra Clizia e il suo ex non sono finiti nel migliore dei modi e di recente la stessa modella ha confessato che sarebbe stato lui a imporle di non mostrare la figlia attraverso i social. Clizia ha anche svelato che in futuro lei stessa potrebbe decidere di fare lo stesso anche con il piccolo Gabriele, diventato una vera e propria star dei social fin dal giorno della sua nascita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG