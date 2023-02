L’opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti ha rotto il silenzio sulla sua vita privata nel giorno di San Valentino.

Dopo il matrimonio con Paola Barale Gianni Sperti ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e finora non ha mai confessato apertamente se fosse presente qualcuno di speciale al suo fianco. Nel giorno di San Valentino l’opinionista di Uomini e Donne ha ironizzato in merito alla sua vita privata e ha confessato di essere single: “E anche quest’anno festeggeremo l’anno prossimo”, ha scritto nelle sue stories.

Gianni Sperti

Gianni Sperti fidanzato? La confessione

Gianni Sperti ha confessato in maniera ironica di essere single e in tanti, via social, gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto nel giorno di San Valentino. L’opinionista di Uomini e Donne è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e, dopo la discussa rottura da Paola Barale, non ha mai presentato al pubblico le sue nuove liaison.

In tanti si chiedono se prima o poi Sperti riuscirà a trovare finalmente l’amore, ma sulla questione al momento tutto tace e l’opinionista di Uomini e Donne non sembra interessato a parlare apertamente della questione. La sua celebre ex, Paola Barale, non ha mancato di scagliare contro di lui alcune frecciatine in passato.

