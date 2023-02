Sophie Codegoni ha rotto il silenzio in merito alla sua gravidanza che, a quanto pare, sarebbe stata del tutto inaspettata.

Sophie Codegoni è in attesa della sua prima figlia insieme a Alessandro Basciano e in queste ore, attraverso i social, ha confessato ai fan alcuni retroscena sulla sua gravidanza che, a quanto pare, sarebbe giunta del tutto inaspettata.

“Io ero più sconvolta di lui, ero bianca cadaverica e pietrificata. Io spesso gli facevo gli scherzi e lui non ci ha creduto. È stato un momento di confusione perché non ce lo aspettavamo. Non perché non sapessi come nascono i figli, lo dico prima che parte la polemica. Io però già lo sapevo avevo un sacco di problemi alle ovaie, ovaio policistico”, ha rivelato Sophie, e ancora: “Poi feci una visita dal ginecologo e mi disse che avrei avuto problemi ad avere figli. Poi, sentendo dei consigli, mi avevano detto di smettere la pillola perché ci avrei messo del tempo ad avere bambini”.

Sophie Codegoni Alessandro Basciano

Sophie Codegoni: la gravidanza

Sophie Codegoni è più felice che mai di diventare mamma ma, per la prima volta, lei stessa ha confessato che la notizia sarebbe stata per lei del tutto inaspettata e che sarebbe rimasta incinta subito, nonostante i medici avevano affermato che per lei ci sarebbe voluto del tempo.

“Io avevo voglia di diventare mamma giovane, ma non pensavo così giovane e così in fretta. Poi ho avuto due settimane di ritardo, io ero abituata con il mio ciclo, ma quando ho fatto il test ci ho messo due giorni a realizzare”, ha ammesso Sophie, che insieme al fidanzato Alessandro ha deciso di chiamare sua figlia Celine. La piccola dovrebbe nascere tra un paio di mesi.

