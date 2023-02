Mentre Ilary Blasi ha festeggiato insieme ai suoi figli, Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una fuga romantica per San Valentino.

Noemi Bocchi si è mostrata a bordo di un treno nel giorno di San Valentino e, secondo indiscrezioni, lei e Francesco Totti si sarebbero concessi una giornata fuori Roma all’insegna del relax e dell’amore. Ilary Blasi nel frattempo si è mostrata in compagnia dei suoi tre figli, ma non ha fatto alcun riferimento al fidanzato Bastian Muller (che sarebbe rientrato in Germania per impegni di lavoro).

Francesco Totti

Totti e Noemi: come hanno trascorso San Valentino

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno messo definitivamente a tacere le voci che li vorrebbero in crisi concedendosi una fuga d’amore fuori porta. La coppia continua a mantenere il massimo riserbo sulla propria liaison e, secondo indiscrezioni, i due potrebbero presto annunciare l’arrivo del loro primo figlio (nella macchina di Noemi sarebbero state avvistate infatti alcune cartelle cliniche).

Ilary Blasi si è mostrata invece in compagnia dei figli, Cristian, Chanel e Isabel, con cui ha trascorso insieme una serata a tema San Valentino. La showgirl sembra aver finalmente ritrovato la serenità dopo l’addio al marito e in tanti sono curiosi di sapere cosa le riserverà il futuro.

