Chiara Iezzi di Paola e Chiara ha confessato per la prima volta di aver attraversato un momento buio durante il suo ritiro dalle scene.

Paola e Chiara Iezzi hanno trascorso un lungo periodo lontane dalle scene e per la prima volta, dopo aver partecipato a Sanremo 2023, Chiara ha confessato di aver vissuto un momento buio durante il quale sarebbe stata costretta a chiedere aiuto.

“Ho avuto un po’ di disturbi che ho curato, sono stata dallo psicologo e altro. Mi sono fatta aiutare dalla famiglia, i miei genitori mi sono stati molto vicini, come anche Paola. La richiesta d’aiuto poi è arrivata, ci sono riuscita, anche se all’inizio ho avuto un po’ di resistenza. Ho capito che era un momento in cui non stavo proprio bene e ha vinto la forza e il coraggio di uscire da questo dedalo in cui ero finita. Così ho chiesto aiuto agli altri”, ha confessato a RTL la cantante.

Paola e Chiara Iezzi

Chiara Iezzi: il periodo buio

Per molti anni Paola e Chiara sono state lontane dalle scene e a Sanremo 2023 hanno entusiasmato i loro fan con il loro atteso ritorno sul palco. Chiara Iezzi ha confessato che gli ultimi anni non sarebbero stati semplici per lei e che in un caso sarebbe stata costretta a chiedere aiuto psicologico. La cantante avrebbe contato anche sull’aiuto dei suoi familiari e della sorella Paola, che non ha mai smesso di starle accanto. La cantante ha rivelato anche che le sue fragilità sarebbero emerse fin da quando era bambina e, a causa della sua timidezza, avrebbe subito bullismo da parte dei coetanei.

“Sono timida e introversa e da ragazzina ho subito anche del bullismo. Le persone mi prendevano di mira. Non mostravo la mia forza. La gente vuole vederti forte e se ti vede debole o in disparte spesso attacca. Non è facile parlare di queste cose e infatti non è che mi confidassi molto. Oggi però sono più serena”, ha confessato.

