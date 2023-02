Rosa Chemical è tornato a parlare del discusso bacio da lui dato a Fedez sul palco del Festival di Sanremo 2023.

Da giorni il bacio di Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2023 è sulla bocca di tutti e il cantante è tornato a parlare della questione a Le Iene, confessando che lui e il rapper avevano parlato della possibilità di baciarsi sul palco dell’Ariston solamente per scherzo e che lui avrebbe deciso da solo di farlo poi sul serio coinvolgendo il marito di Chiara Ferragni.

“Fedez era imbarazzato. Però l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente e vero. E difronte ad una manifestazione d’affetto tra due amici si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palco più importante del nostro paese. Una follia! Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che poi tutta questa libertà non c’è”, ha rivelato.

Fedez e Rosa Chemical

Rosa Chemical: il bacio a Fedez

Secondo indiscrezioni il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo 2023 avrebbe finito per scatenare una lite tra il rapper e sua moglie, Chiara Ferragni.

Mentre i due continuano a trincerarsi dietro al più assoluto silenzio in merito alla questione, Rosa Chemical ha confessato a Le Iene che il gesto sarebbe stato inaspettato per il rapper e che lui da solo avrebbe deciso di portare avanti la performance e coinvolgerlo durante la sua esibizione. Rosa Chemical ha confessato che avrebbe usato il palco dell’Ariston per mandare un messaggio sull’uguaglianza e contro le discriminazioni di genere.

