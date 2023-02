Dopo gli scandali a Sanremo 2023 Fedez e Chiara Ferragni si sono trincerati dietro il più totale silenzio anche a San Valentino.

Sui social continuano a imperversare rumor riguardanti una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni che, dopo la partecipazione a Sanremo, si sono chiusi dietro al più totale silenzio. Il rapper è sparito dai social per diversi giorni mentre sua moglie – che al massimo ha dedicato dei post alla famiglia – ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto a Sanremo, escluso Fedez. I due, a differenza degli altri anni, non hanno postato niente neanche a San Valentino.

Chiara Ferragni e Fedez: la crisi a San Valentino

Crisi in corso per Chiara Ferragni e Fedez? La voce è ormai sempre più insistente e i due non hanno colto l’occasione per smentirla neanche a San Valentino. Secondo i rumor in circolazione l’influencer sarebbe furiosa con il marito che, ospite a Sanremo, con il suo comportamento avrebbe finito per distogliere l’attenzione dal suo debutto tv mettendosi al centro dei riflettori e delle attenzioni generali. Sulla questione per il momento non è dato sapere di più, ma sembra che i due abbiano iniziato a litigare nel backstage dello show.

