Anna Tatangelo è stata paparazzata da Chi durante il suo soggiorno a Parigi in compagnia del suo nuovo fidanzato.

Anna Tatangelo è finalmente uscita allo scoperto con Mattia Narducci, il modello di 10 anni più giovane di lei e con cui la cantante avrebbe ritrovato la serenità dopo l’addio a Livio Cori. I due sono stati avvistati mentre si scambiavano baci e tenerezze tra le strade della Capitale francese e il settimanale Chi assicura che sarebbero più innamorati che mai.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci a Parigi

Achiviata la dolorosa separazione da Gigi D’Alessio e dopo la liaison con Livio Cori, Anna Tatangelo sarebbe riuscita a trovare un nuovo amore: oggi al fianco della cantate è presente il modello 26enne Mattia Narducci, con cui Chi l’ha avvistata a Parigi. La cantante per il momento non ha rotto il silenzio in merito alla liaison, ma sembra evidente che i due siano più felici e uniti che mai.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla nuova storia d’amore della cantante e si chiedono se il modello sia quello giusto per lei. In passato Anna Tatangelo non ha fatto segreto che le sarebbe piaciuto un giorno costruiti una nuova famiglia e chissà, magari avere anche un altro figlio.

