La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe a dir poco nera e il rapper sarebbe stato allontanato dalla guardia del corpo della moglie.

I rumor riguardanti una presunta lite tra Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo 2023 sono diventati sempre più insistenti e, secondo il settimanale Linkiesta, l’influencer avrebbe addirittura ordinato alla sua guardia del corpo di tenere lontano da lei il rapper. I due non si sono mostrati neanche durante i festeggiamenti per San Valentino e in tanti, tra i fan, temono ormai il peggio.

Chiara Ferragni: la guardia del corpo contro Fedez

Secondo i rumor in circolazione la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe autentica e addirittura, dopo il Festival di Sanremo, l’influencer avrebbe chiesto alla sua guardia del corpo di impedire al marito di entrare nel suo camerino (dove lui avrebbe voluto forse parlare con lei). Al momento sulla questione non è dato sapere di più ma ormai da giorni i due non si mostrano insieme sui social e i fan temono il peggio.

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto, compresi amici e familiari. L’imprenditrice digitale non ha mai menzionato il rapper e in tanti credono che questa possa essere la prova definitiva di una crisi tra i due.

