Dopo la sfuriata di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne in tanti si sono scagliati contro di lei.

Ida Platano è finita di nuovo sulla graticola social: moltissimi utenti sulla pagina social di Uomini e Donne si sono scagliati contro di lei, accusandola di aver dato luogo alla sua liaison con Alessandro Vicinanza solo per convenienza. Nell’ultima puntata del dating show Ida avrebbe dovuto parlare del loro grande amore, ma ha finito per scagliarsi contro il suo ex, Riccardo Guarnieri.

Ida Platano: le accuse sui social

I rapporti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono più tesi che mai e, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, i due hanno finito per dirsene di tutti i colori.

“Hai cattiveria e rancore represso. Non sei risolto! Non mi nominare più. Poveraccio a chi? Guardati, irrisolto, sei irrisolto e non ti azzardare a dare del poveraccio al mio uomo”, ha tuonato Ida, arrivando con il suo volto vicinissimo a quello dell’ex con fare minaccioso. A quanto pare i fan dei social non hanno affatto gradito il suo comportamento, e infatti tra i commenti al video c’è chi ha scritto: “Ida incommentabile ha ragione Riccardo a definirla una falsa perché lo è”, e ancora: “Sta donna si deve fare controllare da uno bravo, è sempre stata così finalmente oggi esce fuori il vero carattere”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG