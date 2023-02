Ad alcuni mesi di distanza dalla perdita di sua figlia, Selvaggia Roma ha confessato tutto il suo dolore in un’intervista a Chi.

Selvaggia Roma sta attraversando un momento particolarmente difficile: alcuni mesi fa infatti l’ex gieffina ha scoperto di doversi sottoporre a un’interruzione di gravidanza perché la sua bambina, al quinto mese, aveva contratto una grave infezione.

“É un dolore disumano che porto nel cuore. Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili. Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto proprio durante un’ecografia”, ha confessato a Chi Selvaggia Roma che, da quel momento, si è chiusa nel massimo riserbo.

Selvaggia Roma: la perdita della figlia

Selvaggia Roma è tornata a parlare dell’enorme dolore con cui, da mesi, si trova a convivere. La modella e influencer ha confessato che nonostante siano passati mesi per lei sarebbe ancora impossibile non pensare a quella che sarebbe stata sua figlia e che aveva deciso di chiamare Mia.

“Mi hanno operato subito, ventitre ore di travaglio con la consapevolezza che non l’avrei potuto abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più. Il più grande dolore mai provato”, ha confessato a Chi Selvaggia Roma, che oggi può contare sul sostegno del suo fidanzato, Luca Teti, rimasto al suo fianco in un momento drammatico come questo.

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG