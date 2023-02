Mentre sui social imperversano rumor in merito alla loro presunta crisi, Chiara Ferragni e Fedez sono stati avvistati insieme a Milano.

Il settimanale Whoopsee ha postato le prime foto di Chiara Ferragni dopo lo scandalo della presunta lite tra i due. La coppia è stata avvistata mentre, nel tardo pomeriggio, entrava nel portone di un quartiere in di Milano. Secondo indiscrezioni i due potrebbero star cavalcando l’onda della presunta lite solo per attirare l’attenzione dei fan e per un fine ben preciso.

Chiara Ferragni e Fedez: l’avvistamento a Milano

Alcuni mesi fa Chiara Ferragni e Fedez avevano annunciato che, dopo la fine del Festival di Sanremo, avrebbero dato un importante annuncio ai loro fan. Secondo il settimanale Leggo la coppia avrebbe quindi cavalcato gli ultimi rumor che li vorrebbe in crisi e, molto presto, potrebbero tornare a mostrarsi sui social per dare l’attesa notizia ai fan.

Sulla questione al momento vige il massimo riserbo, ma in tanti sono curiosi di sapere perché i due, nonostante l’enorme chiacchiericcio sui social, non si siano presi la briga di smentire le notizie in circolazione e tranquillizzare finalmente i loro fan. Nelle prossime ore emergerà finalmente la verità?

