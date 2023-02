Secondo un rumor circolato in rete, Elodie e Emma Marrone non sarebbero più amiche come un tempo.

Secondo una voce riportata da Chi, tra Elodie e Emma Marrone non correrebbe più buon sangue e infatti le due al Festival di Sanremo avrebbero praticamente evitato di rivolgersi la parola. Un tempo le due cantanti erano state ottime amiche e addirittura hanno vissuto insieme per un periodo. Al momento non è dato sapere come stiano realmente le cose tra loro e se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.

Elodie

Sanremo: gelo tra Elodie e Emma

Le voci in merito a una presunta rottura tra Emma e Elodie continuano a rincorrersi in rete e, secondo il settimanale Chi, a Sanremo le due avrebbero evitato di stare insieme e per finire Emma avrebbe salutato i suoi fan in una diretta social invitandoli a votare per Lazza o Tananai (ed evitando accuratamente di menzionare Elodie).

In passato era stata la stessa fidanzata di Andrea Iannone ad affermare che lei e Emma avessero preso strade separate e che per questo la sua collega ci fosse rimasta male. “Difficile staccarmi, ma dovevo volare senza paracadute. Le resto grata, e siamo comunque legate” aveva confessato a Oggi, senza nascondere di aver deluso la collega perché “quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG