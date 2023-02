Nelle ultime ore Christian De Sica ha stupito i suoi fan annunciando la nascita della sua prima nipotina, Bianca.

Chistian De Sica è diventato nonno della sua prima nipotina, Bianca, primogenita di sua figlia Maria Rosa. L’attore è più felice che mai e nel suo post via social ha mostrato le tenere immagini della piccola appena nata e ha scritto: “Ecco la mia nipotina Bianca. W Mari e Francesco”

Christian De Sica: è nata la prima nipote

Con enorme gioia Chistian De Sica ha annunciato via social la nascita della sua prima nipotina, la piccola Bianca. La gravidanza di sua figlia Maria Rosa era stato annunciato dallo stesso De Sica alcuni mesi fa, e il celebre attore non aveva nascosto di essere piuttosto incredulo all’idea di diventare nonno.

“Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così”, aveva confessato a Gente. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto le loro congratulazioni per l’arrivo della sua prima nipote e non vedono l’ora di saperne presto di più.

