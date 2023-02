Ester Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato di aver perso i due gemelli di cui era in attesa.

Nelle ultime ore Ester Glam ha aggiornato i suoi fan attraverso i social e ha confessato con grande dolore di aver perso i due gemelli di cui era in attesa. La modella si era accorta da sola che qualcosa non andasse e, durante un’ecografia, è emerso che purtroppo i due cuoricini avessero smesso di battere.

Ester era al terzo mese di gravidanza e ha affermato di essersi dovuta sottoporre a un complesso intervento nelle ultime ore: “Purtroppo era una cosa che non si poteva prevedere e non si poteva fare altro. La mia reale fortuna è stata fare il raschiamento lo stesso giorno in cui ho scoperto che i cuori non c’erano più. Non ho avuto neanche modo per realizzare bene”, ha dichiarato nelle sue stories.

Ester Glam ha perso i due figli

Ester Glam è madre di due bambini e, nonostante l’enorme dolore provato nelle ultime ore, ha rassicurato i suoi fan affermando che cercherà di riprendersi il prima possibile per poter trascorrere il suo tempo insieme ai figli, che sono per lei l’unica ragione di vita. L’ex volto di Uomini e Donne ha anche svelato ai fan che avrebbe fatto dei sogni strani e che questi le avessero lasciato presagire che questa sua terza gravidanza non sarebbe andata per il meglio.

“Avevo un sesto senso. Erano tre notti che sognavo sempre la stessa cosa, ovvero operarmi e non avere i bambini. Dicevo a tutti ‘sì sì mi sono operata’, ma non c’erano i bambini. Un’altra volta dicevo ‘peccato non rimarrò più incinta di due gemelli’. Sentivo che qualcosa non andava”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice fidanzata con Luca Baldacci che, attraverso i social, ha ricevuto un’ondata di solidarietà da parte dei fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG