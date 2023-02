Totti e Noemi Bocchi stanno trascorrendo una vacanza a Venezia e l’ex calciatore ha fatto un gesto che non ha mancato di far discutere.

Per San Valentino Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno progettato una fuga romantica a Venezia e, nelle ultime ore, i due hanno condiviso alcune stories via social (pubblicate dal profilo della flower designer).

In una di queste si sente Noemi ridere mentre Totti mostra alla platea social un oggetto a forma di mano con il dito medio alzato e, per i follower, potrebbe trattarsi di un gesto con cui l’ex calciatore ha voluto rispondere all’ondata di gossip che hanno travolto lui e Noemi da quando sono usciti allo scoperto.

Francesco Totti ha difeso pubblicamente la sua storia con Noemi Bocchi in una discussa intervista al Corriere della Sera ma, nonostante quanto da lui affermato, le polemiche e le critiche verso la sua nuova unione sentimentale non sembrano placarsi.

Nelle ultime ore l’ex calciatore ha forse voluto esprimere il suo disappunto verso i gossip con un gesto inequivocabile via social e Noemi, che è sempre al suo fianco, si è mostrata divertita per il gesto da lui fatto via social. La coppia si è concessa un soggiorno romantico a Venezia in occasione di San Valentino e non ha mancato di mostrarsi più unita e innamorata che mai.

