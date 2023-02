Viktorija Mihajlovic ha condiviso via social una commovente lettera scritta per lei dal padre durante un passato San Valentino.

Per la famiglia di Sinisa Mihajlovic gli ultimi mesi sono stati di grande dolore a causa della scomparsa dell’ex allenatore. In queste ore la figlia Viktorija Mihajlovic, da sempre legatissima al padre, ha voluto condividere con i fan una commovente lettera che le era stata inviata dal padre in occasione di un San Valentino. “Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. Non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io! Papà”, era scritto nel messaggio.

Sinisa Mihajlovic: la lettera alla figlia

Arianna Rapaccioni e i suoi figli non smettono di ricordare e celebrare via social il loro amore per Sinisa Mihajlovic, l’ex allenatore tragicamente scomparso dopo una dura battaglia contro la leucemia. In queste ore la figlia Viktorija ha condiviso una lettera che era stata scritta per lei dal padre e che è servita a sottolineare quanto l’amore tra i due fosse unico e speciale. Il messaggio non ha mancato di commuovere il pubblico social che ha manifestato il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Mihajlovic.

