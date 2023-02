Secondo i rumor circolati nelle ultime ore, Ultimo avrebbe evitato di rivolgere la parola al vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni.

Ultimo è stato travolto da una nuova bufera: secondo un rumor riportato da Casa Pipol il cantante, quarto finalista a Sanremo 2023, non avrebbe rivolto la parola né un cenno di saluto a Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival. Lo stesso Mengoni, entrato come favorito a Sanremo, si era lamentato in un’intervista a Rtl 102.5 affermando:

“Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba“.

Marco Mengoni

Ultimo contro Mengoni: l’indiscrezione

Secondo un rumor che si è diffuso a macchia d’olio in rete, quello tra Elodie e Emma Marrone non sarebbe stato l’unico “rapporto gelido” a Sanremo 2023: Casa Pipol ha fatto sapere infatti che il cantante Ultimo avrebbe evitato di parlare o anche solo salutare Marco Mengoni, vincitore di questa edizione della kermesse.

In passato Ultimo si era lamentato per la sua mancata vittoria al Festival di Sanremo e aveva finito per litigare contro i giornalisti della sala stampa che, a suo dire, lo avevano preso di mira. Quest’anno il cantante è tornato a parlare della questione con una frecciatina inviata ai giornalisti, che hanno accolto la notizia del suo quarto posto a Sanremo con un’ovazione.

