Ornella Vanoni non ha apprezzato alcune delle dichiarazioni fatte da Rosa Chemical e si è scagliata contro il cantante.

Ornella Vanoni non è tipa da mandarle a dire e lo ha dimostrato più volte attraverso i social. Stavolta la celebre cantante ha cinguettato via Twitter contro Rosa Chemical che, a Le Iene, ha dato prova di non avere idea di chi fosse Sergio Mattarella. “O è scemo o ci fa, comunque è un caso estremo, non tutti i giovani sono così inutili”, ha tonato la celebre cantante in un post in risposta a quanto scritto da Selvaggia Lucarelli sulla vicenda.

O è scemo o ci fa comunque è u caso estremo non tutti i giovani o o così inutili — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) February 15, 2023

Ornella Vanoni contro Rosa Chemical

A ridosso della sua discussa esibizione al Festival di Sanremo, Rosa Chemical è finito al centro della bufera per aver affermato a Le Iene di non avere idea di chi sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ornella Vanoni ha asfaltato il cantante contro cui si era espressa anche Selvaggia Lucarelli con un messaggio condiviso su Twitter: “Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella. Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza“, ha scritto la giornalista, con cui ha quanto pare Ornella Vanoni concorda. Rosa Chemical replicherà alle polemiche sul suo conto?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG