Al Bano Carrisi ha confessato di aver commesso un grave scivolone nei confronti di Loredana Lecciso a San Valentino.

Reduce da Sanremo 2023 (dove ha cantante con Gianni Morandi e Massimo Ranieri) Al Bano Carrisi ha svelato a Storie Italiane di aver dimenticato di festeggiare come si deve San Valentino. Il cantante ha ammesso di voler rimediare e ha dichiarato che avrebbe inviato 1000 rose rosse alla sua compagna, Loredana Lecciso.” Saluto Loredana, ieri è stato San Valentino e mi sono dimenticato di mandarle le rose, imperdonabile”, ha dichiarato il cantante, e ancora: “Le mando il giorno dopo. Mille rose rosse. Bastano?”.

Albano Carrisi

Al Bano: la confessione su San Valentino

Al Bano e Loredana Lecciso formano una coppia rodata da tempo ma il cantante di Cellino San Marco ha ammesso di non voler dare per scontato il sentimento della sua compagna e, per questo, si sarebbe scusato della sua dimenticanza a San Valentino.

Oggi a quanto pare Al Bano e Loredana Lecciso hanno ritrovato la vera serenità dopo un momento di crisi e dopo che per anni si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino e la sua ex, Romina Power. Al Bano ha assicurato – con grande dispiacere dei fan – che questo non accadrà mai e ha anche svelato quali sarebbero oggi i suoi rapporti con l’ex moglie.

